Песков рассказал о планах Путина встретиться с лидерами стран СНГ в свой день рождения

Завтра, 7 октября Президент России Владимир Путин будет работать в Санкт-Петербурге, где запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в Константиновском дворце.

У Путина на завтра запланирован целый ряд международных телефонных разговоров, встреча с лидерами стран СНГ пройдет в середине дня, передает РИА Новости. «Это важное мероприятие в контексте подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту», – добавил Песков.

Отметим, что завтра Путину исполнится 70 лет. На вопрос журналистов о том, будут ли участники встречи поздравлять Президента, Песков пояснил, что протокол такого «не предусматривает».

«Но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год и даже одно десятилетие знают, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», – добавил Песков.