Песков рассказал о планах Путина на Рождество

На Рождество Президент России Владимир Путин, как обычно, посетит богослужение в одном из российских храмов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Рождество (глава государства) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году», — приводит его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что Путин каждый год встречает Рождество в храме и часто отправляется для этого в регионы.

В прошлом году Президент посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Президент был один из-за действующих на тот момент в стране антиковидных ограничений.