Песков рассказал, как Путин проведет свой юбилейный день рождения

Свой день рождения 7 октября Президент России Владимир Путин проведет участвуя в рабочих мероприятиях. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«У него запланированы рабочие мероприятия», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, чем российский лидер будет заниматься в свой 70-летний юбилей.

Ранее Песков сообщил, что Путин сегодня не планирует выступать с обращением к гражданам РФ.