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Ру Тат
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Официальная хроника
5 октября 2022  14:13

Песков рассказал, как Путин проведет свой юбилейный день рождения

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Свой день рождения 7 октября Президент России Владимир Путин проведет участвуя в рабочих мероприятиях. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«У него запланированы рабочие мероприятия», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, чем российский лидер будет заниматься в свой 70-летний юбилей. 

Ранее Песков сообщил, что Путин сегодня не планирует выступать с обращением к гражданам РФ.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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