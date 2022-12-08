Песков рассказал о перспективе присоединения к России новых территорий

Цели военной спецоперации на Украине для России остаются прежними, присоединение новых территорий к ним не относится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако российским военным все же предстоит освободить оккупированные территории, в числе которых – вошедшие в состав РФ регионы, подчеркнул он.

«[О присоединении к России новых территорий] речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», – приводит слова Пескова РИА Новости.

В частности, речь идет о территории ДНР и тех регионах, которые вошли в состав России и «потом были обратно оккупированы украинскими войсками», пояснил он.

При этом среди целей России он вновь подтвердил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. «В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент», – заявил Песков.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Церемония подписания договоров об их присоединении прошла 30 сентября в Кремле с участием глав регионов и Президента Владимира Путина.