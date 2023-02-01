Песков рассказал о перспективе переговоров Путина и Байдена и назвал главную цель России

На данный момент планов по переговорам Президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, так как главная задача РФ на данный момент – это военная спецоперация, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что наращивание поставок вооружения Киеву не может не сказаться на эскалации конфликта.

«<…> Главная цель – это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», – подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

При этом он назвал новый пакет военной помощи Киеву от США прямым нагнетанием напряженности, отметив, что это приведет к росту эскалации конфликта.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз – это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее стало известно, что США готовят первый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд с ракетами большой дальности. Кроме того, Киеву поставляются установки HIMARS с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.