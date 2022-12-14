Песков рассказал о перспективе новогоднего перемирия между Россией и Украиной

Новогоднее перемирие между Россией и Украиной не планируется, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, киевские власти не обращались к Москве с подобными предложениями. Ранее заключение такого перемирия допускали в США.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, предлагали ли киевские власти заключить перемирие (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать целям обеих сторон – в частности, об этом писала «Лента.ру» со ссылкой на бывшего дипломата и профессора Католического университета Америки (США) Майкла Киммейджа. В России эксперты отмечали, что такая «пауза» бессмысленна, так как она дала бы возможность Киеву лучше подготовиться к действиям в зоне СВО.