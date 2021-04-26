Песков рассказал о графике работы Путина в майские праздники

У Президента России Владимира Путина в майские выходные не запланировано публичных мероприятий. Об этом RT рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что обязанности президента подразумевают его постоянное функционирование, поскольку «постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных».

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила рабочие дни между майскими праздниками сделать выходными. Она пояснила, что такой шаг положительно скажется на эпидситуации в стране. Владимир Путин одобрил эту инициативу, соответствующий указ был подписан 23 апреля.