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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:36

Песков рассказал о графике работы Путина в майские праздники

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У Президента России Владимира Путина в майские выходные не запланировано публичных мероприятий. Об этом RT рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Он отметил, что обязанности президента подразумевают его постоянное функционирование, поскольку «постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных». 

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила рабочие дни между майскими праздниками сделать выходными. Она пояснила, что такой шаг положительно скажется на эпидситуации в стране. Владимир Путин одобрил эту инициативу, соответствующий указ был подписан 23 апреля.

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