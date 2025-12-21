Песков рассказал о графике Президента в начале 2026 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин продолжит напряженную деятельность в начале 2026 года. Об этом пишут РИА Новости.

Песков рассказал, что в расписании Президента первые дни нового 2026 года будут такими же насыщенными, как и последние дни прошлого и, несмотря на отсутствие четкого графика, он все равно будет интенсивным.

«Президент, вы видите, он очень активно сейчас работает… Пока каких-то конкретно зафиксированных (событий, прим. Т–и) нет, но есть такое ощущение, что что-то будет обязательно… Спокойного графика не будет», – поясняет пресс-секретарь Президента РФ.