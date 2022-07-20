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Ру Тат
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Политика
20 июля 2022  09:30

Песков рассказал о формате предстоящей прямой линии с Путиным

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Формат будущей прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сейчас по стране и во всем мире отмечается рост заболеваемости Covid-19.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — заметил он.

Ранее Песков пообещал, что в этом году прямая линия с Путиным обязательно состоится и что подготовка к ней уже стартовала. Несмотря на то что сроки ее проведения пока неизвестны, он допустил, что мероприятие пройдет осенью.

#Дмитрий Песков #прямая линия с Владимиром Путиным
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