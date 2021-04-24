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Ру Тат
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24 апреля 2021  18:20
Сельвина Илькаева

Песков рассказал, кто вместо Хорошевцева станет диктором парада Победы в Москве

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Новым голосом парада Победы в Москве станет руководитель звукозаписывающей студии Stream Sound Records Антон Сунцов. Об этом в субботу РИА Новости сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 

С 2007 года диктором парадов на 9 Мая выступал народный артист России Евгений Хорошевцев. Но в начале декабра 2020 года он скончался из-за осложнений после коронавируса. 

Антону Сунцову 39 лет, проходил обучение в Международном институте экономики и права. Выпускник Учебного центра кино и телевидения UHD в Москве по программе «Звукорежиссура». 

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Еще в конце марта это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, на фоне пандемии коронавируса в 2020 году Владимир Путин перенес мероприятие на более позднее время.

В нынешнем мероприятии примут участие свыше 12 тыс. человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники и 76 воздушных судов.

парад победы
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