Песков рассказал, кто вместо Хорошевцева станет диктором парада Победы в Москве

Новым голосом парада Победы в Москве станет руководитель звукозаписывающей студии Stream Sound Records Антон Сунцов. Об этом в субботу РИА Новости сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

С 2007 года диктором парадов на 9 Мая выступал народный артист России Евгений Хорошевцев. Но в начале декабра 2020 года он скончался из-за осложнений после коронавируса.

Антону Сунцову 39 лет, проходил обучение в Международном институте экономики и права. Выпускник Учебного центра кино и телевидения UHD в Москве по программе «Звукорежиссура».

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Еще в конце марта это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, на фоне пандемии коронавируса в 2020 году Владимир Путин перенес мероприятие на более позднее время.

В нынешнем мероприятии примут участие свыше 12 тыс. человек, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники и 76 воздушных судов.