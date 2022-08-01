Песков рассказал, кого поддерживает Кремль в ситуации с Косово

Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пока обострения конфликта удалось избежать, но лишь из-за того, что ситуацию отложили на месяц, напомнил он.

В сложившихся обстоятельствах важно «проявить благоразумие со всех сторон», подчеркнул Песков. «Мы поддерживаем миролюбивую и конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте, призывы к миру и конструктивизм, которые были озвучены президентом Сербии. Считаем, что те страны, которые признали Косово и которые являются гарантами, они должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», – приводит его слова «Интерфакс». Песков также подчеркнул, что кремль требует соблюдения прав сербов.

Напомним, накануне вечером ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как власти непризнанной республики заявили, что с 1 августа в регионе перестают действовать сербские документы, вместо которых на въезде будут выдавать временную справку. Полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы с севера Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали.

В нескольких городах севера республики вчера вечером звучали сирены, заявлялось о выстрелах в сторону полиции. Однако после призыва США власти Косово отложили запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший волнения, на месяц.

Миссия НАТО пригрозила вмешаться в конфликт в случае угрозы безопасности Косово.