news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 18 июня 2023 10:26

Песков рассказал, когда в БРИКС обсудят расширение числа участников

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Ряд стран заявили о желании вступить в БРИКС. Расширение объединения, его формат и возможные кандидаты будут обсуждаться на саммите союза, который состоится в августе, рассказал в беседе с RT Arabic официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать», — цитируют его «Известия».

Песков подчеркнул, что желание стран присоединиться к БРИКС говорит о «международном авторитете данного интеграционного объединения».

«Наш мир гораздо больше, чем Запад. И гораздо богаче, чем Запад. И большая часть мирового ВВП генерируется именно в остальном мире, а не на Западе сейчас. Мы сейчас живем в период очень серьезной трансформации, экономической трансформации», — заключил он.

#Дмитрий Песков #брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное