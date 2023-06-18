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Песков рассказал, когда в БРИКС обсудят расширение числа участников
Ряд стран заявили о желании вступить в БРИКС. Расширение объединения, его формат и возможные кандидаты будут обсуждаться на саммите союза, который состоится в августе, рассказал в беседе с RT Arabic официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать», — цитируют его «Известия».
Песков подчеркнул, что желание стран присоединиться к БРИКС говорит о «международном авторитете данного интеграционного объединения».
«Наш мир гораздо больше, чем Запад. И гораздо богаче, чем Запад. И большая часть мирового ВВП генерируется именно в остальном мире, а не на Западе сейчас. Мы сейчас живем в период очень серьезной трансформации, экономической трансформации», — заключил он.
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