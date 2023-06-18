Песков рассказал, когда в БРИКС обсудят расширение числа участников

Ряд стран заявили о желании вступить в БРИКС. Расширение объединения, его формат и возможные кандидаты будут обсуждаться на саммите союза, который состоится в августе, рассказал в беседе с RT Arabic официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать», — цитируют его «Известия».

Песков подчеркнул, что желание стран присоединиться к БРИКС говорит о «международном авторитете данного интеграционного объединения».

«Наш мир гораздо больше, чем Запад. И гораздо богаче, чем Запад. И большая часть мирового ВВП генерируется именно в остальном мире, а не на Западе сейчас. Мы сейчас живем в период очень серьезной трансформации, экономической трансформации», — заключил он.