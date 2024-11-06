Песков рассказал, каким видит будущего лидера России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что будущий лидер России будет таким же, как действующий Президент Владимир Путин. Таким мнением он поделился с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — приводит его слова ТАСС.

Также участники встречи спросили у него о будущем России в XXI веке и задавали другие вопросы. Мероприятие состоялось в выставочном зале «Манеж».