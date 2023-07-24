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Песков рассказал, каким будет ответ России на атаку Москвы украинскими дронами
В ответ на атаку Москвы украинскими беспилотниками Россия продолжит достижение целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты», — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.
При этом Песков напомнил, что вопросы развития системы противовоздушной обороны и обеспечения ее интенсивной работы относятся к ведению Министерства обороны. Кремль, по его словам, может лишь солидаризироваться с позицией военного ведомства, что все беспилотники ВСУ были «успешно нейтрализованы».
Утром 24 июля Киев попытался атаковать дронами столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских беспилотника были сбиты.
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