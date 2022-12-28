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Ру Тат
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Официальная хроника
28 декабря 2022  13:36

Песков раскрыл детали предстоящего новогоднего обращения Путина

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В новогоднюю ночь Президент России Владимир Путин традиционно обратится к россиянам в привычном интерьере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что менять место съемки не планируется, сообщает «Интерфакс».

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента», — добавил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что каждое новогоднее обращение Президента России несет в себе» отпечаток ушедшего года» и содержит основные посылы на год предстоящий. Так, по его словам, будет и в этот раз.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Новый год
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