Песков раскрыл детали предстоящего новогоднего обращения Путина

В новогоднюю ночь Президент России Владимир Путин традиционно обратится к россиянам в привычном интерьере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что менять место съемки не планируется, сообщает «Интерфакс».

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента», — добавил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что каждое новогоднее обращение Президента России несет в себе» отпечаток ушедшего года» и содержит основные посылы на год предстоящий. Так, по его словам, будет и в этот раз.