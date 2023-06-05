Песков рассказал, как Путин получает информацию из зоны спецоперации

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о ходе проведения специальной военной операции на Украине и предпочитает иметь различные источники информирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он делал это всегда и продолжает это делать (регулярно получать доклады — прим. Т-и). Связь налажена. Всё это по команде Президента оперативно делается», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Кроме того, по словам Пескова, российский лидер получает сведения в том числе и непосредственно «с земли».

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Президент РФ раскрывает лишь ту информацию о подобных беседах, которую считает необходимой. Поэтому, по его оценке, публикации каких-то сокращенных стенограмм вряд ли будут возможны.