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Песков рассказал, как Путин получает информацию из зоны спецоперации
Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о ходе проведения специальной военной операции на Украине и предпочитает иметь различные источники информирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он делал это всегда и продолжает это делать (регулярно получать доклады — прим. Т-и). Связь налажена. Всё это по команде Президента оперативно делается», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
Кроме того, по словам Пескова, российский лидер получает сведения в том числе и непосредственно «с земли».
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Президент РФ раскрывает лишь ту информацию о подобных беседах, которую считает необходимой. Поэтому, по его оценке, публикации каких-то сокращенных стенограмм вряд ли будут возможны.
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