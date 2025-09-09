news_header_top
Общество 9 сентября 2025 08:57

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, предпочитает проводить время с близкими, но нередко праздник приобретает рабочий формат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, нередко 7 октября у российского лидера проходят встречи с коллегами по СНГ. Также многие зарубежные лидеры поздравляют Путина по телефону.

