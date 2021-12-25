Песков рассказал, как Президент России отпразднует Новый год

Президент РФ Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. На соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Рождественская неделя у главы государства пройдет в частично рабочем режиме. «Я думаю, что первые несколько дней он [Путин] будет, как и все, использовать просто для отдыха, — рассказал Песков. — Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха».

Он отметил, что Президенту все время нужно работать и с документами, и с другими данными.

«Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — добавил представитель Кремля.

По его словам, уже к середине новогодних праздников российский лидер может провести встречи, при этом полноформатных совещаний пока не запланировано.