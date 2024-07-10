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Политика 10 июля 2024 14:39

Песков рассказал, как обеспечивается безопасность Белгорода от ударов ВСУ

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Делается все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Белгорода и его жителей. Так, этой цели подчинено все, что сейчас происходит на харьковском направлении, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — заверил Песков (цитата по РИА Новости).

Более точные сведения по этому вопросу может предоставить Минобороны, добавил он.

#Дмитрий Песков #Белгородская область
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