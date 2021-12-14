Песков рассказал, что в рабочем кабинете Путина в Кремле установили новогоднюю елку

В рабочем кабинете Президента России Владимира Путина в Московском Кремле установили новогоднюю елку. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Первый корпус Кремля каждый год по традиции украшают к Новому году. В холле ставят елку, увешанную большими разноцветными шарами. Еще одну елку, как правило, устанавливают в кабинете главы государства.

На вопрос, поставили ли уже праздничное дерево в этом году, Песков ответил утвердительно.

Говоря о новогоднем обращении Президента РФ к россиянам, представитель Кремля напомнил, что его содержание никогда не раскрывают заранее.