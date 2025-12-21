news_header_top
Общество 21 декабря 2025 22:15

Песков рассказал, что расслабляется, когда Путин сам выбирает журналистов на Прямой линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не переживает, когда российский лидер Владимир Путин на большой пресс-конференции сам выбирает журналистов, чтобы ответить на их вопросы. Об этом он рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Наоборот, расслабляюсь», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, традиционная прямая линия с Владимиром Путиным в этом году прошла 19 декабря и длилась более четырех часов. Жители России и журналисты могли напрямую пообщаться с главой государства. Нововведением этого года стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ.

