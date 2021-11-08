Песков рассказал, что Путину предстоит «насыщенная неделя»

Президент РФ Владимир Путин выступит на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проведет встречу с правительством, а также примет участие в ряде других мероприятий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, «неделя предстоит насыщенная». На 10 ноября запланирована встреча российского лидера с членами Правительства РФ. Кроме того, в течение недели Путин будет принимать участие в ряде других мероприятий.

«Достаточно будет такая рабочая неделя насыщенная. На этой неделе будет и Правительство, совещание с членами Правительства проведет Путин, будет на этой неделе в конце участие в саммите АТЭС, и целый ряд других мероприятий», — отметил Песков.