Общество 7 сентября 2025 13:21

Песков рассказал, что Путин поддерживает спортивный образ жизни, несмотря на короткий сон

Владимир Путин поддерживает спортивный образ жизни и сохраняет высокий уровень концентрации даже при крайне ограниченном сне. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Песков отметил, что в ходе длительных поездок, например с визитом в Китай, затем во Владивосток и в Самарскую область, у президента не всегда получается уделять время спорту.

При этом он добавил, что глава государства спит всего несколько часов в день, иногда даже меньше четырех, но при этом всегда остается сосредоточенным. В России, по словам пресс-секретаря, Путин старается ежедневно заниматься физической активностью.

