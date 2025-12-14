news_header_top
Общество 14 декабря 2025 18:13

Песков рассказал, что Путин любит водить автомобиль

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с тележурналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сообщил, что президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем и получает от этого удовольствие.

«Он (Путин, прим. Т-и) водит машину и любит это делать», – поделился Песков.

Напомним, что ранее российский лидер упоминал, что иногда катается «по-тихому», то есть без кортежа сопровождения. Тем не менее, на вопрос о возможности для случайного водителя увидеть Путина за рулем в Москве, представитель Кремля выразил сомнение.

«Увидеть – вряд ли», – сказал Песков.

