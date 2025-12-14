news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 декабря 2025 17:46

Песков рассказал, что Путин и Эрдоган в Ашхабаде обсудили чувствительные темы

Читайте нас в
Телеграм

В ходе встречи в Ашхабаде, Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган общались долго, потому что обсуждали ряд крайне чувствительных вопросов. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь пояснил, что обсуждение такой тематики обычно затрудняет строгое соблюдение временных рамок, что привело к продолжительному диалогу, длиной более полутора часов. Кроме того, Песков рассказал, что долгий разговор с Эрдоганом вынудил российскую делегацию спешить на запланированную далее встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Получается такая ситуация цейтнота со всех сторон», – подметил Песков.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

13 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025