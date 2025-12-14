Песков рассказал, что Путин и Эрдоган в Ашхабаде обсудили чувствительные темы

В ходе встречи в Ашхабаде, Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган общались долго, потому что обсуждали ряд крайне чувствительных вопросов. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь пояснил, что обсуждение такой тематики обычно затрудняет строгое соблюдение временных рамок, что привело к продолжительному диалогу, длиной более полутора часов. Кроме того, Песков рассказал, что долгий разговор с Эрдоганом вынудил российскую делегацию спешить на запланированную далее встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Получается такая ситуация цейтнота со всех сторон», – подметил Песков.