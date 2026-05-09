Песков рассказал, что путь к мирному соглашению по Украине был долгим

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование военного конфликта на Украине остается крайне сложной темой, а путь к мирному соглашению будет долгим и потребует проработки множества деталей. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что переговорный процесс зашел в тупик, передает «Коммерсантъ».

По словам Пескова, американская сторона стремится ускорить процесс, однако украинское урегулирование связано с большим количеством сложных вопросов. Он отметил, что достижение мирного соглашения потребует длительной работы.

В 2026 году Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертая встреча была отложена после начала операции США и Израиля против Ирана. Ранее Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не намерен тратить время и ресурсы на усилия, которые не приносят прогресса.

Россия объявила перемирие с Украиной с 00:00 8 мая до 10 мая, позднее режим прекращения огня продлили до 11 мая. Решение приняли по инициативе президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 29 апреля.