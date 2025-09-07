news_header_top
Общество 7 сентября 2025 09:41

Песков рассказал, что историческое документальное кино остается любимым жанром Путина

Президент России Владимир Путин отдает предпочтение историческим фильмам и сериалам, в первую очередь документальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Президент иногда использует время в пути – во время перелетов и переездов – для просмотра фильмов. Чаще всего речь идет о российских работах, так как в стране, отметил Песков, сейчас выходит много профессионально сделанного и интересного документального кино.

Он добавил, что Путин сам выбирает, что посмотреть, ориентируясь на советы друзей, семьи и коллег. Однако, подчеркнул представитель Кремля, времени на такие просмотры у главы государства немного.

