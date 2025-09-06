news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 6 сентября 2025 13:53

Песков рассказал, что график Путина на неделю расписан без возможности отдыха

Читайте нас в
Телеграм

График Владимира Путина на следующую неделю полностью расписан рабочими мероприятиями, несмотря на недавнюю продолжительную поездку. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

В планах главы государства – участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС 8 сентября, а также проведение ряда внутренних встреч и совещаний в Москве. Песков отметил, что программа уже сформирована и от нее невозможно отойти.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

5 сентября 2025