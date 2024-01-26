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Песков рассказал, чем обернется для ЕС отказ Украины от транзита российского газа
Если Украина не продлит контракт на транзит газа из России, произойдет изменение всех логистических цепочек в Европу. Таким мнением с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, у России есть и другие маршруты поставок в ЕС, а также альтернативные варианты. Однако из-за антироссийских санкций они по большей части заблокированы.
«Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
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