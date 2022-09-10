Песков раскрыл планы по совещанию Путина с военными и представителями ОПК

Традиционные совещания Президента РФ Владимира Путина с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи состоятся позднее. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — заверил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время посещения соревнований по конкуру.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря главы государства, сейчас у Путина «график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо».

В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что в такие совещания будут проводиться. Кроме того, он напомнил, что во время поездки в Приморье для посещения Восточного экономического форума Президент провел совещание с руководством Минобороны и с руководителями ведущих предприятий ОПК.

Традиционно Владимир Путин проводит серию военных совещаний в Сочи в мае. Так было и в 2021 году, но не в текущем 2022-м. С 24 февраля Россия по инициативе ее лидера проводит специальную военную операцию на Украине.