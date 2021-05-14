Песков: Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена

Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена с экспертами и законодателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Работа будет продолжаться. Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», — заявил Песков.



После трагедии в казанской школе Президент России поручил обеспечить безопасность всех учебных заведений РФ. Так, например, глава Росгвардии Виктор Золотов должен представить в письменном виде предложения по обороту оружия в России. Помимо этого, Золотов проработает новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.