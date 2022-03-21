Песков: Путину и Зеленскому пока нечего обсуждать

О встрече Президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока рано говорить, так как двусторонние переговоры пока не привели ни к каким договоренностям. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности встречи лидеров двух стран.

Песков отметил, что переговоры пока не дали существенного продвижения к разрешению конфликта. «Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — добавил он.