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Политика
21 марта 2022  13:04

Песков: Путину и Зеленскому пока нечего обсуждать

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О встрече Президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока рано говорить, так как двусторонние переговоры пока не привели ни к каким договоренностям. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности встречи лидеров двух стран.

Песков отметил, что переговоры пока не дали существенного продвижения к разрешению конфликта. «Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — добавил он.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #спецоперация на Украине
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