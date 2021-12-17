Песков: Путин высоко оценивает работу Банка России
Президент России Владимир Путин не раз высоко оценивал работу Центробанка, а также его руководителя Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Президент неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и руководителя ЦБ Набиуллиной в частности», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что Кремль прислушивается ко всем мнениям, касающимся финансово-экономической политики.
Напомним, что сегодня Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.