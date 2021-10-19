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19 октября 2021  15:18

Песков: Путин встретится с главой думской фракции ЕР Васильевым 19 октября

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Президент РФ Владимир Путин сегодня, 19 октября, встретится с главой думской фракции политической партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым в режиме онлайн-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что во второй половине дня Президент продолжит серию встреч, серию бесед с руководителями парламентских фракций, „Единая Россия“, Васильев сегодня будет на видеосвязи с президентом», — сказал представитель Кремля.

По итогам выборов в Государственную Думу ФС РФ, которые прошли с 17 по 19 сентября, партия «Единая Россия» сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата.

#единая россия #Владимир Путин #дмитрий песков
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