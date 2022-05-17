Песков: Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но не сейчас

Президент России Владимир Путин обязательно воспользуется приглашением посетить Турцию, но в ближайшее время такая поездка не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают приезда российского лидера в ближайшие дни по приглашению Президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне.

«У Владимира Путина, действительно, есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением», — подтвердил Песков, уточнив, что сроки этого визита будут согласованы, но пока никаких четких договоренностей нет.

Официальный представитель Кремля добавил, что в приглашении не указывалось каких-то конкретных сроков.