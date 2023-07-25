Песков: Путин уже начал активную подготовку к саммиту «Россия – Африка»

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Президент Владимир Путин уже начал активную подготовку к саммиту «Россия – Африка», который пройдет с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, комментируя график российского лидера на сегодня, передает ТАСС.

«Я не буду сейчас вас ориентировать точно по публичным мероприятиям в графике президента. Они еще будут уточняться в течение дня. В любом случае у президента продолжаются рабочие встречи, – пояснил представитель Кремля. – И также уже у него, естественно, идет активная подготовка к саммиту Россия – Африка, элементы которого начинаются уже завтра».

Саммит и экономический форум «Россия – Африка» впервые прошел 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».