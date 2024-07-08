Песков: Путин - сторонник дипломатии в решении кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин всячески старается дипломатическими методами развязать кризис на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также добавил, что Россия всегда была и остается готовой к переговорам с участием всех заинтересованных сторон. Именно такой фразой он ответил на вопрос об отношении Кремля к возможности платформы мира.

Напомним, платформа мира — это предложение главы МИД Турции Хакана Фидана. Ранее он заявил, что такую платформу необходимо создать для урегулирования украинского конфликта. По словам спикера, в эту «мирную систему» должны вовлечься максимально все страны.