Песков: Путин работает с утра до поздней ночи

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем дне Владимира Путина. По его словам, график главы государства очень ненормированный, без какого-либо фиксированного времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рабочий день у Президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае — с утра и до поздней-поздней ночи», — отметил он.

Также официальный представитель Кремля рассказал об эмоциональном состоянии Президента России. «Эмоциональное состояние в норме», — заключил он.