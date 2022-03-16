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Общество
16 марта 2022  14:56

Песков: Путин работает с утра до поздней ночи

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем дне Владимира Путина. По его словам, график главы государства очень ненормированный, без какого-либо фиксированного времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рабочий день у Президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае — с утра и до поздней-поздней ночи», — отметил он.

Также официальный представитель Кремля рассказал об эмоциональном состоянии Президента России. «Эмоциональное состояние в норме», — заключил он.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #рабочий день
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