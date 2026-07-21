Песков: Путин продолжает играть в хоккей

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин по-прежнему выходит на лед, однако делает это значительно реже, чем раньше. «В связи с понятной занятостью нечасто, но продолжает»,— приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Напомним, накануне президент подписал указ об учреждении Дня хоккея, который теперь будет отмечаться 22 декабря. Документ призван способствовать популяризации и дальнейшему развитию этого вида спорта в стране.

Владимир Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо, увлекается горными лыжами, а интерес к хоккею проявил уже во взрослом возрасте. В последнее время Кремль не публиковал свежих кадров с тренировок президента на льду, хотя раньше он довольно регулярно участвовал в матчах Ночной хоккейной лиги, созданной в 2011 году по его инициативе. Последний известный эпизод датируется декабрем 2020 года: тогда Путин сыграл на Красной площади в компании мальчика Димы Ащепкова — участника благотворительного проекта «Елка желаний».