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Политика
6 сентября 2022  10:48
Дарья Сайфиева

Песков: Путин приедет на Донбасс, когда придет время

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Поездка Президента РФ Владимира Путина на Донбасс состоится, когда придет время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковсообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля сказал, что у России очень обширные планы по развитию этих территорий.

«Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей», — поделился Песков своим видением ситуации на Донбассе.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. После этого многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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