Песков: Путин получает доклады от военных несколько раз в день

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на фоне тяжелой ситуации, сложившейся в граничащих с Украиной регионах, получает доклады от военных несколько раз в сутки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (фрагмент интервью с представителем Кремля выложил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале).

«Несколько раз в день или, по мере необходимости, и днем, и ночью Президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась Верхового главнокомандующего», — отметил Песков.

Кроме того, по словам официального представителя Кремля, Путин «держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением» в регионах, которые затронули боевые действия.

«Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительные органы, строители и так далее, и тому подобное», — перечислил Песков. И детализировал, что речь, в частности, идет о работе пунктов временного размещения и организации учебного процесса для детей эвакуированных.

Напомнил пресс-секретарь Президента и о необходимости подписывать документы, причем «субстантивные» — «которые нужно вдумчиво читать перед тем, как поставить подпись». «Здесь, конечно, если весь объем себе представить, то иногда и суток мало», — резюмировал Песков.