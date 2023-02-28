Песков: Путин пока не делал заявлений о выдвижении на выборах 2024 года

Президент РФ Владимир Путин пока не делал никаких заявлений, касающихся выдвижения его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, вести такие разговоры «пока еще чуть-чуть преждевременно». «Просто нужно набраться терпения», — посоветовал он. И заверил, сославшись на послание Президента Федеральному Собранию: «Есть решение о том, что выборы будут».