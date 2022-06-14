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Официальная хроника
14 июня 2022  11:53

Песков: Путин не собирается уходить в отпуск

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Президент России Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, пока об этом речь не идет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Отмечается, что за время работы Путин отдыхал крайне редко, отпуск ограничивался несколькими днями. Пресс-служба главы государства несколько раз публиковала кадры с его поездок по Сибири. На пресс-конференции в декабре 2021 года глава государства признался, что ездит туда с начала 2000-х годов.

«Для меня это часть моей жизни», — сказал он.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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