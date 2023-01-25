Песков: Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет
Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель Кремля РИА Новости. По данным агентства, последняя встреча лидеров двух стран состоялась в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже – тогда прошли двухсторонние встречи Путина с Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей в тот момент пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Судя по информации на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским в феврале и июле 2020 года, после этого новых сообщений о каких-либо контаках не было.
У Пескова поинтересовались, правда ли, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским. «Верно», — ответил он.
Напомним, в Кремле не исключали встречу лидеров двух стран после проведения российско-украинских переговоров и утверждения финального документа с конкретными договоренностями по их итогам. Однако Киев вышел из переговоров на этапе согласования предложений по урегулированию конфликта, а Президент Украины позднее заявил, что никакого документа не видел.