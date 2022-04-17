Песков: Путин не покинул Восточный в 2016-м из-за уверенности в удачном запуске

Президент России Владимир Путин не оставил космодром Восточный в апреле 2016 года после первого неудачного запуска из-за уверенности, что следующий запуск окажется успешным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Окружающие лица действительно, поскольку была программа в Москве, то вот все-таки после этой первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой — это просто датчик барахлил, — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график», — рассказал журналисту официальный представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, Путин принял участие в совещании инспекционной группы госкорпорации «Роскосмос» и после докладов «по каждому узлу» «принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный».

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первой ракетой-носителем, запущенной с него, должен был стать «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками. Но автоматика отменила пуск, который должен был произойти 27 апреля 2016 года в 5.01. Спустя ровно сутки ракета была успешно запущена.