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Официальная хроника
11 ноября 2022  12:26

Песков: Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе онлайн

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Президент России Владимир Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе онлайн. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

17-я встреча глав государств Группы двадцати пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Ранее стало известно, что Россию на предстоящем саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомним, что руководство Индонезии приглашало на саммит как Президента Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского

#Владимир Путин #G20
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