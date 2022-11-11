Песков: Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе онлайн

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе онлайн. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

17-я встреча глав государств Группы двадцати пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Ранее стало известно, что Россию на предстоящем саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомним, что руководство Индонезии приглашало на саммит как Президента Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского.