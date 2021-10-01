Песков: Путин не планирует присутствовать на венчании наследника дома Романовых

Посещение церемонии венчания наследника дома Романовых Георгия не стоит в повестке дня Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, Президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Еще раз повторяю, это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», — цитирует издание Пескова, который отвечал на соответствующие вопросы журналистов.

Венчание, по данным ТАСС, пройдет сегодня в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Избранницей 40-летнего князя стала итальянка Ребекка Беттарини. В православии она приняла имя Виктория. Светский брак пара заключила 24 сентября.