Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Днем независимости США

В этом году Президент России Владимир Путин не планирует отправлять телеграмму Президенту США Джозефу Байдену по случаю Дня независимости. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — сказал официальный представитель Кремля.

Он объяснил, что сейчас, в год «кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», вряд ли стоит отправлять США такие поздравления.