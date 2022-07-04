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Политика
4 июля 2022  13:10

Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Днем независимости США

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В этом году Президент России Владимир Путин не планирует отправлять телеграмму Президенту США Джозефу Байдену по случаю Дня независимости. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — сказал официальный представитель Кремля.

Он объяснил, что сейчас, в год «кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», вряд ли стоит отправлять США такие поздравления.

#Дмитрий Песков #США
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