Песков: Путин найдет форму, чтобы высказать позицию по ответу США

Президент РФ Владимир Путин выскажет свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности. Для этого он определит форму и время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков добавил, что пока решение не принято. «Я не сомневаюсь, что это произойдет, – пояснил пресс-секретарь Путина. – Я не сомневаюсь, что Президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию».

Представитель московского Кремля также добавил, что СМИ будут проинформированы после принятия решения по этому вопросу.

Согласно опубликованным в конце 2021 года проектов договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности Москва требует гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. В числе прочего также значится отказ от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах.

26 января Москва получила письменные ответы Вашингтона на российские предложения. В них американская сторона выражает надежду, что документы не будут опубликованы.