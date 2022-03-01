news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
1 марта 2022  16:02

Песков: Путин может узнать из СМИ о позиции деятелей культуры к спецоперации на Украине

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин может ознакомиться с открытыми письмами ряда деятелей культуры, несогласных с проведением специальной операции по защите Донбасса, в СМИ. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля Президент России подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Спустя несколько дней их руководство обратилось к России за помощью в противостоянии украинской агрессии.

#признание ДНР и ЛНР #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное