Песков: Путин может узнать из СМИ о позиции деятелей культуры к спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин может ознакомиться с открытыми письмами ряда деятелей культуры, несогласных с проведением специальной операции по защите Донбасса, в СМИ. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля Президент России подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Спустя несколько дней их руководство обратилось к России за помощью в противостоянии украинской агрессии.